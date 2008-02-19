Хокейний матч, що тривав 10 діб, закінчився з рахунком 2250:2223

Найтриваліший в світі хокейний матч - 241 година - завершили у понеділок увечері ентузіасти хокею в містечку Шервуд-Парк в канадській провінції Альберта, передає ІТАР-ТАРС. Дві команди по 20 гравців у кожній безперервно грали на відкритому майданчику 10 діб поспіль і перевершили на 1 годину своє ж власне досягнення, встановлене три роки тому. Мета незвичайного матчу була перш за все доброчинною - збір коштів на боротьбу з дитячими онкологічними захворюваннями. Одна з команд узяла собі назву "Лікування", а друга - "Надія". Загальний рахунок матчу - 2250:2223 на користь "Лікування".

Інформація про матч буде направлена в Книгу рекордів Гіннеса, проте для розгляду і реєстрації заявки знадобиться декілька місяців.

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