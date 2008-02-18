Шеву відправили в дубль
20:51, 18 лютого 2008Спорт
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Українець опинився поза заявкою на матч ЛЧ
Андрій Шевченко опинився поза заявкою гравців, які візьмуть участь у матчі 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів.
Українець вже відновився після травми і навіть провів п`ятнадцять хвилин в кубковій грі з Хаддерсфілдом. Але на матч ЛЧ з Олімпіакосом Шеву не викликали.
"Шевченка не виявилося в складі, оскільки він ще не готовий на 100 відсотків. Я вирішив залишити його в Лондоні, щоб він зіграв за резервний склад і потихеньку набирав форму", - заявив наставник "аристократів" Аврам Грант.
"Те ж саме ми вже проробляли у випадку з Міхаелем Баллаком три місяці тому, тому ми сподіваємося, що цей метод допоможе Андрію повернути минулі кондиції".
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