Шеву відправили в дубль

Андрій Шевченко опинився поза заявкою гравців, які візьмуть участь у матчі 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів.

Українець вже відновився після травми і навіть провів п`ятнадцять хвилин в кубковій грі з Хаддерсфілдом. Але на матч ЛЧ з Олімпіакосом Шеву не викликали.

"Шевченка не виявилося в складі, оскільки він ще не готовий на 100 відсотків. Я вирішив залишити його в Лондоні, щоб він зіграв за резервний склад і потихеньку набирав форму", - заявив наставник "аристократів" Аврам Грант.

"Те ж саме ми вже проробляли у випадку з Міхаелем Баллаком три місяці тому, тому ми сподіваємося, що цей метод допоможе Андрію повернути минулі кондиції".

Football.ua