Результати товариських матчів Динамо, Дніпра і Карпат

Команда Протасова - на висоті

В неділю відбулося кілька товариських матчів. В Іспанії київське «Динамо» зіграло внічию з футболістами «Ростова». «Динамо» (Київ) - «Ростов» 2:2 Голи: Гусєв 64, Бангура 67 - Козлов 75, Осінов 90. Гол Мазилу приніс «Дніпру» перемогу над литовським «Каунасом» на турецькому зборі. «Дніпро» - «Каунас» 1:0 Гол: Мазилу 73. Основний склад московського ЦСКА на зборі в Іспанії обіграв львівські «Карпати» «Карпати» - ЦСКА 2:3 Голи: Фещук 30, Худоб’як 61 - Дзагоєв 4, Алдонін 14, Красіч 66.

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