Результати товариських матчів Динамо, Дніпра і Карпат

07:00, 18 лютого 2008
Спорт
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Команда Протасова - на висоті

В неділю відбулося кілька товариських матчів. В Іспанії  київське «Динамо» зіграло внічию з футболістами «Ростова».

«Динамо» (Київ) - «Ростов»  2:2

Голи: Гусєв 64, Бангура 67 - Козлов 75, Осінов 90. 

Гол Мазилу приніс «Дніпру» перемогу над литовським «Каунасом» на турецькому зборі.

«Дніпро»  - «Каунас» 1:0

Гол: Мазилу 73.

Основний склад московського ЦСКА на зборі в Іспанії обіграв  львівські «Карпати»

«Карпати» - ЦСКА 2:3

Голи: Фещук 30, Худоб’як 61 - Дзагоєв 4, Алдонін 14, Красіч 66.

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