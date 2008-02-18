Результати товариських матчів Динамо, Дніпра і Карпат
07:00, 18 лютого 2008Спорт
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Команда Протасова - на висоті
В неділю відбулося кілька товариських матчів. В Іспанії київське «Динамо» зіграло внічию з футболістами «Ростова».
«Динамо» (Київ) - «Ростов» 2:2
Голи: Гусєв 64, Бангура 67 - Козлов 75, Осінов 90.
Гол Мазилу приніс «Дніпру» перемогу над литовським «Каунасом» на турецькому зборі.
«Дніпро» - «Каунас» 1:0
Гол: Мазилу 73.
Основний склад московського ЦСКА на зборі в Іспанії обіграв львівські «Карпати»
«Карпати» - ЦСКА 2:3
Голи: Фещук 30, Худоб’як 61 - Дзагоєв 4, Алдонін 14, Красіч 66.
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