Жіноча збірна України завоювала срібло на чемпіонаті світу

Жіноча збірна Україна посіла друге місце на чемпіонаті світу з біатлону в шведському Остерсунді.

Як передає кореспондент УНІАН, українська збірна у складі Оксани ЯКОВЛЕВОЇ, Віти СЕМЕРЕНКО, Валі СЕМЕРЕНКО та Оксани ХВОСТЕНКО вийшли на друге місце вже на другому етапі і зберегли другу позицію до фінішу, поступившись лідерам – збірній Німеччині - 31 секунду.

На третьому місці – збірна Франції, які відстала від лідера на 1 хвилину 35 секунд.

Разом із сьогоднішньою медаллю, Україна загалом завоювала на чемпіонаті світу одне “срібло” і дві “бронзи”, які виборола Оксана ХВОСТЕНКО в спринті та індивідуальній гонці.