Дебют Дем`яненка завершився перемогою

"Нефтчі" українського фахівця виходить на друге місце в чемпіонаті Азербайджану.

Перемогою завершився дебют екс-тренера "Динамо" Анатолія Дем`яненка в "Нефтчі". Бакинці грали на виїзді з одним з аутсайдерів турніру клубом Туран.

Єдиний гол на 30-ій хвилині матчу забив Ельнур Аллахвердієв після розіграшу стандарту. Наголошується, що гра була досить рівною і могла закінчитися, як внічию, так і з великою перевагою "Нефтчі".

Цікаво, що в матчі першого кола Нафтовики вдома поступилися суперникові. Отже, до всього іншого, це був ще і реванш.

Скориставшись осічкою недавнього переможця Кубка Співдружності Хазара, "Нефтчі" вирвався на другу позицію в чемпіонаті. Попереду на відстані чотирьох очок тільки "Олімпік".

Football.ua