Дебют Дем`яненка завершився перемогою
"Нефтчі" виходить на друге місце
"Нефтчі" українського фахівця виходить на друге місце в чемпіонаті Азербайджану.
Перемогою завершився дебют екс-тренера "Динамо" Анатолія Дем`яненка в "Нефтчі". Бакинці грали на виїзді з одним з аутсайдерів турніру клубом Туран.
Єдиний гол на 30-ій хвилині матчу забив Ельнур Аллахвердієв після розіграшу стандарту. Наголошується, що гра була досить рівною і могла закінчитися, як внічию, так і з великою перевагою "Нефтчі".
Цікаво, що в матчі першого кола Нафтовики вдома поступилися суперникові. Отже, до всього іншого, це був ще і реванш.
Скориставшись осічкою недавнього переможця Кубка Співдружності Хазара, "Нефтчі" вирвався на другу позицію в чемпіонаті. Попереду на відстані чотирьох очок тільки "Олімпік".