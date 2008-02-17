Донецька область лідирує в підготовці до Євро-2012

На сьогодні Донецька область є лідером в підготовці до чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції в Донецьку міністр України у справах сім`ї, молоді і спорту Юрій ПАВЛЕНКО.

"Що стосується в цілому підготовки України до Євро-2012, то я б назвав, при всіх існуючих проблемах, Донецьку область лідером у підготовці до цього чемпіонату", - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

Тому, за словами міністра, "до неї сьогодні менше всього питань як до області, так і до міста, оскільки деякі речі тут робляться з випередженням графіка".

Відставання в підготовці до чемпіонату пов`язані "не стільки з місцевими проблемами, скільки з проблемами держави", - вважає Ю.ПАВЛЕНКО.