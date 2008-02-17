Паоло Мальдіні провів тисячний матч у кар`єрі

Капітан «Мілана» Паоло Мальдіні в суботньому матчі чемпіонату Італії проти «Парми» провів тисячний матч у кар`єрі. 39-річний футболіст йде з футболу після закінчення сезону, і своє досягнення Паоло присвятив сім`ї і своїй матері.

Єдине, що засмутило Мальдіні – безгольова нічия в Пармі, повідомляє Reuters.

Мальдіні дебютував у «Мілані» у віці 16 років в січні 1985 року в матчі проти «Удінезе». Він провів рекордні 126 матчів за збірну Італії, в 64 іграх був капітаном «скуадра адзурра» поки не закінчив виступати за національну команду в 2002 році.

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