Валуєв переміг Ляховича

Російський боксер-суперважкоатлет Микола Валуєв у німецькому Нюрнберзі переміг білоруса Сергія Ляховича і завоював право на бій з чемпіоном світу за версією WBA Русланом Чагаєвим з Узбекистану. Бій росіянина і білоруса тривав усі відведені для нього 12 раундів, передає Эхо Москвы. Валуєв упевнено переміг по очках. Всі три арбітри поставили бали на його користь.