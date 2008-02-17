Валуєв переміг Ляховича
10:29, 17 лютого 2008Спорт
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Бій тривав 12 раундів
Російський боксер-суперважкоатлет Микола Валуєв у німецькому Нюрнберзі переміг білоруса Сергія Ляховича і завоював право на бій з чемпіоном світу за версією WBA Русланом Чагаєвим з Узбекистану. Бій росіянина і білоруса тривав усі відведені для нього 12 раундів, передає Эхо Москвы. Валуєв упевнено переміг по очках. Всі три арбітри поставили бали на його користь.
|Попав... Бій Валуєв - Ляхович. Фото АР
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