Шевченко - в грі, Челсі – у виграші, МЮ трощить Арсенал

Результати Кубка Англії

Відбулися матчі 5-го раунду Кубка Англії. Брістоль - Саутгемптон 1:0 (Ламберт 85) Кардіфф - Вулверхемптон 2:0 (Віттінгем 2, Хассельбанк 10) Челсі - Хаддерсфілд 3:1 (Лемпард 18, 60, Калу 70 - Колінз 45. На 75-й хвилині на заміну вийшов Шевченко) Ковентрі - Вест Бромвіч 0:5 (Брант 14, Беднар 60, 71 пен., Міллер 77, Гера 79) Ліверпуль - Барнслі 1:2 (Куйт 23 - Фостер 57, Ховард 90) МЮ - Арсенал 4:0 (Руні 16, Флетчер 19, 74, Нані 38)

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