Павленко нікому не віддасть Євро-2012

Міністр у справах сім`ї, молоді і спорту Юрій ПАВЛЕНКО виключає, що Україна може втратити право проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

"Це наше право і в наших силах це право втримати. Тут якраз ми й можемо показати наші можливості самоорганізації як нації, як держави", - сказав міністр.

"Я навіть не хочу цього коментувати. Я не хочу коментувати різні заяви Шотландії, Німеччини, Італії. Це наше, і ми його (право проведення Євро-2012 - УНІАН) нікому не віддамо", - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.