Роналду заплатить штраф у 8 тисяч фунтів стерлінгів за 4 SMS

Вісім тисяч фунтів стерлінгів за чотири SMS-повідомлення заплатить лідер "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду

Такий штраф футболістові за порушення клубних правил використання мобільного телефону особисто виписав наставник манкуніанців сер Алекс Фергюсон.

Португальський півзахисник на тренуванні надіслав чотири SMS, вартість кожної з яких оцінили в дві тисячі фунтів.

Головний тренер "Манчестер Юнайтед" відомий тим, що суворо карає футболістів, які повністю не зосереджуються на роботі. Він забороняє навіть із собою мобілки на тренування. Також не можна користуватися стільниковим зв’язком у клубному автобусі.

Щоправда, такий штраф навряд чи засмутив Роналду. Португалець от-от має підписати контракт, за яким щотижня отримуватиме 140 тисяч фунтів стерлінгів.

ICTV