Інтерпол знайшов в Росії організаторів договірних матчів - ЗМІ

Про це заявив керівник спільної групи Інтерполу та ФІФА Джон Ебботт на футбольній виставці Soccerex в англійському Манчестері, повідомляє Р-Спорт.

Згідно з даними очолюваної Ебботтом організації, щорічно протягом останніх трьох років від 60 до 80 країн повідомляли про підозри у договірних матчах.

”Це глобальна проблема, і вона не показує ніяких ознак ослаблення. У нас є докази існування злочинних груп в Росії, Китаї, США, Італії та на Балканах, які роблять величезні гроші (на договірних матчах), - заявив Ебботт. - Договірні матчі існують в багатьох видах спорту, але очолюють цей список футбол і йде слідом крикет”.

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”Нам потрібна більш охоплююча законодавча база по всьому світу, при цьому я не думаю, що у нас має бути один глобальний регулюючий орган, який буде боротися з цією проблемою. Але ми повинні стати ближче, щоб спільними зусиллями припинити те, що відбувається”, - додав Ебботт .