Офіс хокейного клубу "Донбас" захоплений озброєними людьми

Про це повідомляється на сторінці у Facebook донецького клубу.

Зокрема, у повідомленні зазначено: "У другій половині дня озброєні люди увірвалися в будівлю, розташовану за адресою бульвар Пушкіна, 7Б. Зараз перестав функціонувати офіційний сайт клубу".

Подробиці інциденту в клубі обіцяють оприлюднити пізніше.

Як повідомляв УНІАН, у червні невідомими була влаштована пожежа в клубній арені "Донбасу" - Палаці спорту "Дружба". Вигоріла значна частина приміщень, арені був нанесений серйозний збиток.

Крім того, в Донецьку зазнали неодноразових нападів й об'єкти футбольного клубу "Шахтар". Були обстріляні і понесли значні руйнування стадіон "Донбас-Арена" і спортивно-тренувальна база команди "Кірша". А офіс ФК "Шахтар", розташований у центрі Донецька, був захоплений озброєними людьми.