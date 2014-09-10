Баскетболіст Липовий перейшов в "Будівельник"

У минулому сезоні 22-річний Липовий встиг пограти у складі двох команд - "Донецька" й сербської "Црвени Звєзди", повідомляє прес-служба "будівельників".

За "Донецьк" Олександр відіграв в українській Суперлізі 15 матчів, приносячи команді в середньому за гру 7,2 очки, 2,2 підбору, 2,2 передачі і 1,3 перехоплення. Після переїзду в Белград Липовий провів 4 гри в Адріатичній Лзіи (1,5 очка й 0,5 перехоплення за 11,5 хвилин в середньому за матч) і 18 матчів у чемпіонаті Сербії, де набирав 4,4 очка, 1,8 підбору, 1,2 передачі за 13 хвилин на майданчику.

У складі національної збірної України Олександр Липовий був учасником Євробаскету 2011 і 2013 рр., а також Чемпіонату світу-2014. На Мундіалі в Іспанії гравець провів у складі нашої збірної всі 5 матчів, і за 26 хвилин в середньому набирав 4,8 очка й 2,4 підбору.

Липовий є чемпіоном України 2012 року в складі БК «Донецьк».