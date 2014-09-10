Збірна України з пляжного футболу виграла у Франції у відборі до Чемпіонату світу

Доля матчу вирішилася в першому періоді, повідомляє офіційний сайт змагань.

Протягом двох з трьох періодів українці мали повну перевагу над суперником і в кожній з 12-хвилинок забили по два голи. На 8-й хвилині відкрив рахунок точним ударом Олег Будзько. А вже через хвилину Костянтин Андрєєв збільшив перевагу своєї команди. На 16-й хвилині Олег Зборовський довів рахунок до великого, а на 18-й - Андрій Борсук забив четвертий гол поспіль у ворота французів. Лише третій період пройшов в спокійній рівній боротьбі, де команди "вибухнули" лише на останній 36-й хвилині. На точний удар француза Мішеля Пажі, українці відповіли другим голом Олега Будзько.

Як повідомляв УНІАН, згідно з регламентом змагань, у другому груповому етапі беруть участь 16 команд. Вони утворюють чотири групи по чотири команди - переможці груп отримають право представляти Європу на Чемпіонаті світу, який пройде в 2015 році в Португалії. Окрім Франції, нашими суперниками у вирішальному етапі кваліфікації є команди Туреччини та Іспанії.

Раніше збірна України брала участь у цьому році в Євролізі (чемпіонаті Європи), де в Суперфіналі посіла 6-е місце.