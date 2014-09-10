Спортсменам Криму турбуватися через санкції не варто - президент Олімпійського комітету Росії

Про це він заявив агентству Р-Спорт.

"Я думаю, що турбуватися не варто. Спорт поза політикою. Я впевнений, що спортсмени Криму будуть виступати і на російських, так і на міжнародних змаганнях", - сказав Жуков, відповідаючи на питання про можливі санкції з боку міжнародних спортивних федерацій.

Крім того, Жуков зазначив, що ОКР належить виконати в Криму велику роботу, пов'язану з ремонтом і будівництвом нових спортивних об'єктів. Він побував у Криму в середині серпня, де провів зустріч з керівниками олімпійських осередків та спортсменами Криму і Севастополя.

"Ми обговорювали питання інтеграції Криму в російський спорт, роботу олімпійського комітету Криму, інші питання співробітництва. Хотілося подивитися, в якому стані знаходяться спортивні об'єкти. Тут, звичайно, належить велика робота: щоб відремонтувати те, що є, і побудувати нові спортивні об'єкти", - сказав Жуков.

Як повідомляв УНІАН, три клуби анексованого Криму - СКЧФ, ТСК (Сімферополь) та "Перлина" (Ялта) влітку почали виступи у змаганнях під егідою Російського футбольного союзу. Після прийняття незаконного команд у свій національний чемпіонат РФС чекають санкції, аж до виключення зі світової та європейської федерацій - ФІФА і УЄФА, а також позбавлення Росії права провести Чемпіонат світу-2018.