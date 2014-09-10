Російський експерт з договірних матчів звинуватив збірну України у навмисній поразці Словаччині

У Росії ця людина є досить авторитетним торгівцем інформацією щодо "договорняків", тому інформація була серйозно сприйнята російською публікою, повідомляє Еспресо TV.

За його словами українці програли цю гру за 100 тис. євро, які у нинішній скрутній ситуації потрібні ФФУ більше, ніж участь національної команді у Євро-2016.

Разом з тим, ще до початку матчу відбору ЧЄ-2016 Азербайджан - Болгарія Дімітрович повідомив про наявну інформацію щодо точного рахунку цього поєдинку. Продавав він її за $4 тис. Його прогнози збулися - Азербайджан програв 1:2. Також він говорив про "договорняк" у матчі Данія - Вірменія (2:1). Вірмени, за його словами, також отримали 100 тис. євро.

Але у випадку з матчем України "Дімітровіч" повідомив про "договорняк" після матчу. Виходить, що заздалегідь про це він не знав, а от потім дізнався. І навіть точну суму, яку отримала ФФУ, йому деякі "джерела" назвали.

Віце-президент ФФУ Анатолій Попов був шокований цією звісткою: "Це дебілізм. На такі речі навіть не варто реагувати. Повний ідіотизм".

А от головний тренер збірної України Михайло Фоменко відреагував стримано: "Дуже смішно. Це брехня".

Як повідомляв УНІАН, у матчі першого туру відбірного раунду Євро-2016 збірна України програла команді Словаччини з рахунком 0:1.