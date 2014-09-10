Гравець "Динамо" Хачеріді відновився після травми

Обмежень щодо участі футболіста в тренувальному процесі немає, повідомляє прес-служба ФК "Динамо".

Востаннє Хачеріді виходив на поле в складі київського "Динамо" 16 березня в матчі чемпіонату Прем'єр-ліги сезону 2013/14, що пройшов в Києві на НСК "Олімпійський" проти сімферопольської "Таврії" (2:1).

У травні цього року Хачеріді, був успішно прооперований в німецькій клініці спортивної ортопедії з приводу пошкодження зовнішнього меніска в двох місцях. Справа в тому, що меніск не видаляли, а наклали два шви на передній і задній ріг. Тому термін реабілітації збільшився вдвічі. Якби меніск просто зачистили, видалили, реабілітація пройшла б швидше, але був би великий ризик для внутрішньосуглобових сполук, і великий ризик виникнення хронічних захворювань.

Найближчим матчем, яке проведе київське "Динамо", стане гра в рамках 6-го туру чемпіонату української Прем'єр-ліги проти луганської "Зорі". Гра пройде в Запоріжжі, де футболісти з Луганська тимчасово приймають своїх суперників.