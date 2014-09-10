Молодіжна збірна України дізналася імена потенційних суперників по плей-офф Євро

У вирішальних матчах за путівки на Євро зіграють 14 команд, повідомляє офіційний сайт Союзу європейських футбольних асоціацій.

У вівторок до команд, що достроково виграли свої групи - Іспанії, Англії, Данії, Словаччини, Хорватії, Німеччини, Португалії і Франції - додалися Італія і Швеція. Чотири інші путівки дісталися найкращим збірним з числа володарів других місць за підсумками матчів з першими, другими, третіми, четвертими і п'ятими командами відповідних груп - Україні, Нідерландам Ісландії та Сербії.

Серед команд, що посіли другі місця, але не потрапили в "стики", виявилися збірні Росії та Австрії, у яких була маленька різниця забитих і пропущених м'ячів, а також Греція, Ізраїль, Чорногорія і Фінляндія.

Тепер, згідно з регламентом змагань, 14 команд будуть поділені на 7 пар шляхом жеребкування. 7 переможців плей-офф влітку наступного року візьмуть участь у Євро-2015 у Чехії, куди команда країни-організатора потрапила автоматично (всього 8 команд).

Перед жеребкуванням відбіркової стадії плей-офф команди будуть розподілені по двох кошиках. В одну потраплять сіяні команди, в іншу - несіяні. Двоматчеві протистояння (вдома і на виїзді) пройдуть з 8 по 14 жовтня. Сім з десяти переможців груп на жеребкуванні будуть сіяними. Посів отримають команди з найвищими коефіцієнтами в рейтингу на основі результатів у розіграшах чемпіонатів Європи 2009-11 і 2011-13 (кваліфікація та фінальні турніри), а також групового етапу поточної кваліфікації - Іспанія, Італія, Англія, Франція, Німеччина, Португалія, Данія. Відповідно, з однією з цих команд зіграє збірна України.

Господарі перших матчів будуть визначені жеребом.

Жеребкування стикових матчів відбудеться в п'ятницю, 12 вересня, в швейцарському Ньоні о 15:00 за київським часом.