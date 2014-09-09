Клуб з Севастополя може знятися з чемпіонату Росії з футболу

Про це ИТАР-ТАСС заявив президент СКЧФ Олександр Красильников.

Зокрема, Красильников (колишній керівник виступавшого в українській Прем'єр-лізі ФК "Севастополь") зазначив: "В даний час клуб фінансується тільки за рахунок моїх власних і позикових коштів. Ніяких додаткових грошей ззовні до нас не надходило. У нас з колишніх часів залишився тільки паливний партнер. В умовах перехідного періоду питання з фінансами стоїть як ніколи гостро. Якщо в найближчий тиждень не буде вирішено питання зі спонсорством, то ми будемо змушені знятися зі змагань. У нас немає можливості утримувати клуб у повному обсязі. 10 днів тому ми відправили листи до Міністерства спорту РФ і Російський футбольний союз, де виклали ситуацію, але поки що відповіді не отримали. Мабуть, всі чекають на 18 вересня, коли в УЄФА пройде зустріч керівників футбольних федерацій Росії і України щодо кримського питання".

Президент клубу зауважив, що коли севастопольський клуб грав у першості України, то у нього був серйозний спонсор. "Але коли ми цієї весни повернулися додому, в Росію, то він відмовився від продовження співпраці. Ми дуже вдячні Російському футбольному союзу і його керівнику Миколі Толстих за те, що вони включили нас, незважаючи на загрозу санкцій, до складу своєї організації. Але якщо у нас не буде грошей, щоб утримувати футбольний клуб, то ми будемо змушені, повторюся, знятися зі змагань. Дуже шкода, якщо це станеться. Нас включили, подолавши перешкоди, а ми тепер в силу обставин змушені думати про зняття з турніру".

Як повідомляв УНІАН, три клуби анексованого Криму - СКЧФ, ТСК (Сімферополь) та "Перлина" (Ялта) влітку почали виступи у змаганнях під егідою Російського футбольного союзу. Після незаконного прийняття команд у свій національний чемпіонат РФС чекають санкції, аж до виключення зі світової та європейської федерацій - ФІФА і УЄФА, а також позбавлення Росії права провести Чемпіонат світу-2018.