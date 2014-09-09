Міхаель Шумахер виписаний з клініки

Про це з посиланням на його менеджера Сабіну Кем повідомляє ВВС.

Менеджер повідомила, що "попереду довга і важка дорога до нормального життя".

"Враховуючи важкі ушкодження, отримані півроку тому, можна констатувати, що досягнутий великий прогрес у його лікуванні", - додала Ким.

Як повідомляв УНІАН, екс-чемпіон світу переніс травму голови, катаючись на лижах у французьких Альпах в грудні минулого року. Півроку він провів в стані штучної коми в госпіталі французького Гренобля. 16 червня лікарі повернули його до життя, і спортсмен проходив курс реабілітації в Швейцарії.