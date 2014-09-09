Міхаель Шумахер виписаний з клініки
16:53, 09 вересня 2014Спорт
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Семиразовий чемпіон світу в гонках "Формули-1" німецький автогонщик Міхаель Шумахер, який розбився півроку тому під час катання на лижах на гірському схилі, виписаний з швейцарської клініки і буде проходити подальше відновлення вдома.
Миаэль Шумахер повернувся додому після 8-місячної перерви / f-1.com
Про це з посиланням на його менеджера Сабіну Кем повідомляє ВВС.
Менеджер повідомила, що "попереду довга і важка дорога до нормального життя".
"Враховуючи важкі ушкодження, отримані півроку тому, можна констатувати, що досягнутий великий прогрес у його лікуванні", - додала Ким.
Як повідомляв УНІАН, екс-чемпіон світу переніс травму голови, катаючись на лижах у французьких Альпах в грудні минулого року. Півроку він провів в стані штучної коми в госпіталі французького Гренобля. 16 червня лікарі повернули його до життя, і спортсмен проходив курс реабілітації в Швейцарії.
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