Збірна України з дзюдо завоювала 4 медалі на Кубку Європи
15:25, 09 вересня 2014Спорт
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У Братиславі (Словаччина) завершився Кубок Європи з дзюдо серед чоловіків та жінок, де збірна України завоювала 4 медалі.
Четверо українців удостоїлися нагород в Братиславі / ukrainejudo.com
В турнірі взяло участь понад 200 дзюдоїстів з 24 країн, повідомляє прес-служба Федерації дзюдо України.
Збірна України в столиці Словаччини була представлена лише у чоловічій частині турніру - 12 дзюдоїстами. Чемпіоном став Віталій Ковтунов (вагова категорія - 90 кг), якому вдалося вирвати перемогу у фіналі ізраїльського дзюдоїста Арчі Вольфмана. «Срібло» завоював Владислав Діброва (100 кг), а Юрій Пожар і Олександр Романюк удостоїлися бронзових нагород.
У загальнокомандному заліку збірна України потрапила в десятку кращих, опинившись на підсумковому 6-му місці.
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