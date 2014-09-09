Збірна України з дзюдо завоювала 4 медалі на Кубку Європи

В турнірі взяло участь понад 200 дзюдоїстів з 24 країн, повідомляє прес-служба Федерації дзюдо України.

Збірна України в столиці Словаччини була представлена лише у чоловічій частині турніру - 12 дзюдоїстами. Чемпіоном став Віталій Ковтунов (вагова категорія - 90 кг), якому вдалося вирвати перемогу у фіналі ізраїльського дзюдоїста Арчі Вольфмана. «Срібло» завоював Владислав Діброва (100 кг), а Юрій Пожар і Олександр Романюк удостоїлися бронзових нагород.

У загальнокомандному заліку збірна України потрапила в десятку кращих, опинившись на підсумковому 6-му місці.