Ібрагімов приготував і з`їв «печінку Кличка» (фото)

10:20, 13 лютого 2008
Спорт
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Боксер "тільки тренувався"

Перед об`єднувальним чемпіонським боєм Султан Ібрагімов знявся в кулінарному шоу на одному з ростовських телеканалів. Про це пише"Комсомольская правда в Украине".

- Готувати буду печінку - одну з моїх улюблених страв, - заявив Ібрагімов. - Я її часто їм: печінка багата білками і швидко засвоюється.

Як тільки страва виявилася готовою, Ібрагімов запропонував ведучій спробувати.

- Це «печінка Кличка»! - гордо заявив Султан, встромлюючи зуби в печінку під дружний регіт глядачів в студії. - Сподіваюся, що Володимиру смак своєї печінки сподобається. Принаймні на рингу він її точно спробує. На передачі я тільки тренувався (посміхається).

Зараз Ібрагімов  знаходиться в  США  і готується до бою.

 

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