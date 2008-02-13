Ібрагімов приготував і з`їв «печінку Кличка» (фото)

Перед об`єднувальним чемпіонським боєм Султан Ібрагімов знявся в кулінарному шоу на одному з ростовських телеканалів. Про це пише"Комсомольская правда в Украине". - Готувати буду печінку - одну з моїх улюблених страв, - заявив Ібрагімов. - Я її часто їм: печінка багата білками і швидко засвоюється.

Як тільки страва виявилася готовою, Ібрагімов запропонував ведучій спробувати.

- Це «печінка Кличка»! - гордо заявив Султан, встромлюючи зуби в печінку під дружний регіт глядачів в студії. - Сподіваюся, що Володимиру смак своєї печінки сподобається. Принаймні на рингу він її точно спробує. На передачі я тільки тренувався (посміхається).

Зараз Ібрагімов знаходиться в США і готується до бою.