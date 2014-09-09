Ми програли супернику у швидкості - Фоменко

Головний тренер збірної України з футболу Михайло Фоменко прокоментував хід програного стартового матчу відбіркового турніру Євро-2016 Україна - Словаччина, зазначивши, що його підопічним не вистачило швидкості в грі.

Про це він заявив у післяматчевому спілкуванні з журналістами.

Зокрема, тренер зазначив: Насамперед, не варто рубати сгоряча. Треба переглянути матч, переговорити з хлопцями, а потім вже аналізувати. Те, що пропустили після грубої помилки м'яч... Це і зламало команду. Плюс швидкості сьогодні не вистачало. В швидкості ми однозначно програли супернику. Це було визначальним у цьому матчі".

Кажучи про настанову в перерві матчу, Фоменко зазначив: "У перерві треба було нагадати хлопцям, що і як їм робити. Вони мене почули і гру хотіли змінити. На жаль, не вийшло".

Щодо виходу на поле Романа Безуса, тренер вважає: "Роман не потрапив у гру, багато браку було в його діях. Коли він потрапляє в гру, зупинити його дуже складно. Сьогодні, на жаль, не його день. Як і не день всієї нашої команди".

Говорячи про перспективи в цьому відбірковому циклі, Фоменко застерігає: "Будь-яка команда, яка виходить на якийсь високий рівень, потім повинна продовжувати прогресувати в наступному турнірі. У нас поки так не виходить. Будемо намагатися досягати нових висот".

Як повідомляв УНІАН, у матчі першого туру відбірного раунду Євро-2016 збірна України програла команді Словаччини з рахунком 0:1.