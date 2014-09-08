Збірна України програла Словаччині в стартовому відбірковому матчі Євро-2016

На столичному НСК "Олімпійський" завершився матч першого туру відбірного раунду Євро-2016, в якому збірна України програла команді Словаччини з рахунком 0:1.

Доля гри була вирішена в середині першого тайму.

Матч розпочався небезпечними атаками господарів поля, які, як мінімум, двічі повинні були забивати гол у ворота суперника. Але, словаки зуміли стримати стартовий порив суперника, а в середині тайму перехопили ініціативу і забили гол. На 17-й хвилині відзначився Роберт Мак.

Надалі гості мали перевагу не реалізували ще кілька моментів, і лише в кінцівці гри дозволили українцям перехопити ініціативу. Але, навал нашої команди успіху не приніс. Гол Андрія Пятова в доданий арбітром час, на думку судді, був забитий не за правилами. Цей епізод став найбільш спірним в кінцівці матчу.

УНІАН провів онлайн-трансляцію гри, за якою можна простежити за ходом матчу.

В інших матчах нашої групи команда Іспанії розгромила Македонію - 5:1, а гра Люксембург - Білорусь завершилася сенсаційною нічиєю, 1:1.

Таким чином, після першого туру українці займають 5-е місце в таблиці групи з 6 команд, не маючи очок, але випереджаючи команду Македонії за різницею забитих і пропущених м'ячів.