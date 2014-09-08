Молодіжна збірна України розгромила Ліхтенштейн в матчі відбору до Євро-2015

Доля матчу була вирішена в середині першого тайму.

Господарі поля активно розпочали матч і на 23-й хвилині Владислав Кулач відкрив рахунок. Після закидання м`яча в штрафну суперників на Андрія Тотовицького, той загострив гру пасом Кулачу, який метрів з семи ефектно пробив під поперечину. Цим голом господарі обмежилися в першому таймі.

Після перерви українці знову грали активно на початку тайму. І вже на 57-й хвилині Кулач оформив дубль. Вдалим вийшов навіс Сергія Болбата з лівого флангу на Кулача, який головою пробив точно в кут. А через п'ять хвилин рахунок став великим. На 62-й хвилині гол у свої ворота забив Симон Цан. Гол вийшов досить комічним. Після прострілу Цан намагався вибити м'яч, але зрізав удар і пробив по своїм воротам. Голкіпер відбив м'яч, але той знову потрапив у Цана і залетів у ворота - 3:0.

Таким чином, збірна України набрала 19 очок, зрівнялася по кількості балів з переможцем групового турніру командою Хорватії, поступившись балканцям за додатковими показниками - в очних зустрічах були зафіксовані перемога хорватів і нічия. Тим не менш, команда увійшла в число 14 кращих збірних відбору (10 переможців груп і 4 найкращі другі команди) і зіграє у плей-офф де команди будуть поділені на 7 пар й розіграють путівки на чемпіонат Європи.

Фінальна стадія молодіжного чемпіонату Європи 2015 року пройде в Чехії. В турнірі зіграють 7 переможців відбіркового турніру і чеська команда, яка на правах господарів отримала путівку у фінал автоматично.