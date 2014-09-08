Збірна України з пляжного футболу розгромила норвежців у відборі Чемпіонату світу

Доля гри була вирішена вже в перші 10 хвилин, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українці мали перевагу з самого початку гри і вже на 1-й хвилині Віктор Пантелейчук відкрив рахунок. На 3-й хвилині успіх партнера по команді закріпив Олег Будзько, а на 9-й Дмитро Медведь довів рахунок до великого.

У другій 12-хвилинці йшла спокійна рівна гра, в якій українці "вибухнули" лише в кінцівці. На 21-й хвилині Дмитро Медведь зробив дубль, а на 23-й Віталій Сидоренко забив п'ятий гол у ворота скандинавів. Нарешті, в заключному третьому періоді на 26-й хвилині Олег Зборовський забив шостий гол збірної України, а хвилиною пізніше Ігор Борсук довів перевагу до 7:0. Останній гол у цьому матчі на 33-й хвилині забив Йорн Якобсен - 7:1.

Таким чином, українці виграли другий матч на цьому турнірі. Раніше команда Євгена Варениці обіграла збірну Латвії з рахунком 4:1.

У вівторок, 9 вересня, збірна України розіграє 1-2 місця у групі Е з командою Німеччини, у якої також на рахунку дві перемоги.

Як повідомляв УНІАН, згідно з регламентом змагань, у першому груповому етапі беруть участь 24 європейські команди, 16 з яких виходять у другий груповий етап. Там вони утворюють чотири групи по чотири команди - переможці груп отримають право представляти Європу на Чемпіонаті світу, який пройде в 2015-му році в Португалії.

Раніше збірна України брала участь у цьому році в Євролізі (чемпіонаті Європи), де в Суперфіналі посіла 6-е місце.