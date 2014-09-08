УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу відбору Євро-2016 Україна - Словаччина
Сьогодні у Києві відбудеться матч відбіркового циклу Євро-2016, в якому збірна України прийме національну команду Словаччини.
Це буде гра першого туру групового етапу змагань.
Збірна Словаччини з'явилася на міжнародній арені після розпаду Чехословаччини. Її дебют відбувся 20 квітня 1994 року, коли команда обіграла національну збірну Хорватії - 2:0. Словаки регулярно виступають у відбіркових турнірах Євро і Чемпіонату світу, але пробитися у фінальну частину великого змагання зуміли лише одного разу - на Чемпіонаті світу-2010 у ПАР. Команда посіла перше місце у своїй відбірковій групі, випередивши збірні Словенії, Чехії, Польщі і Північної Ірландії. Більше того, саме поразка словаків в домашньому матчі передостаннього туру від збірної Словенії (0:2) позбавила шансів на 2-е місце збірну Чехії - найпринциповішого суперника Словаччини на міжнародній арені. Навіть нічия в цьому матчі залишала чехам можливість продовжити боротьбу за путівку в ПАР, а поразка Словенії робило чехів і зовсім фаворитами протистояння за вихід в стикові матчі.
У фінальній стадії ЧС-2006 словаки зробили сенсацію, обігравши в останньому турі групового етапу команду Італії з рахунком 3:2 і вийшовши у плей-офф (до цього були нічия з Новою Зеландією - 1:1 і поразка від Парагваю - 0:2). Втім, вже в 1/8 фіналу словаки завершили виступ на самому вдалому для себе турнірі в історії, програвши команді Нідерландів з рахунком 1:2.
В наступний відбіркових циклах команда нічого істотного не досягала. У відборі до Євро-2012 Словаччина посіла лише четверте місце в групі і виявилася однією з найменш результативних команд, забивши 7 м'ячів. У кваліфікації до ЧС-2014 словаки зайняли 3-е місце, значно відставши в підсумковій таблиці від збірних Боснії і Герцеговини, Греції - 13 очок проти 25 у тандему лідерів.
На даний момент збірна Словаччини перебуває на 45-му місці в рейтингу Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА).
Збірна України зараз знаходиться в рейтингу на 22-му місці.
Фаворитом гри на котирування букмекерських контор є збірна України. На перемогу господарів поля ставки приймаються з коефіцієнтом 1,77 до 1, на нічию - 3,65 до 1, а на перемогу Словаччини - 5,5 до 1.
Матч Україна - Словаччина розпочнеться на НСК "Олімпійський" о 21.45 за київським часом.
УНІАН проведе текстову онлайн-трансляцію гри.