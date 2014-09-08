Оприлюднено склад збірної України з греко-римської боротьби на чемпіонат світу

Україну на турнірі представлятимуть 8 спортсменів, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

На даний момент українська збірна завершує свій фінальний збір на олімпійській базі Конча-Заспа і вже завтра частина команди вирушає до Ташкенту, де проходить ЧС.

Склад збірної України виглядає таким чином - Євген Мягкий (59 кг), Денис Дем'янков (66 кг), Армен Варданян (71 кг), Дмитро Пишков (75 кг), Олександр Шишман (85 кг), Жан Беленюк (85 кг), Дімітрій Тімченко (98 кг), Олександр Чернецький (130 кг).

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу зі спортивної боротьби триває в Ташкенті (Узбекістан) з 8 по 14 вересня. Боротьбу за медалі світової першості розпочали представники та представниці вільного стилю.

12 вересня у боротьбу долучаться спортсмени греко-римського стилю.