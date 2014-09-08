Олімпійські комітети України та Алжиру підписали меморандум про співробітництво

В Олімпійському домі України підписи під відповідним документом поставили очільники організацій Сергій Бубка та Мустафа Бераф, повідомляє прес-служба НОК України.

У церемонії підписання участь також взяли перший віце-президент Олімпійського комітету Алжира Аммар Бурас, генеральний секретар НОК пан Салах Бучіа, другий секретар Посольства Алжира в Україні Джамель Аушіш, представники Торгово-промислової палати України: віце-президент Валерій Король та помічник президента Євген Куруленко.

Відповідно до документу Олімпійські комітети зміцнять спортивні відносини між двома країнами, обмінюватимуться знаннями та дослідженнями в галузі спорту, медицини, фізичного виховання, а також досвідом в організації спортивних заходів.

В рамках даної угоди відбуватиметься обмін спортивними делегаціями, залучення атлетів, тренерів та спортивних фахівців фахівцями до участі в тренувальних зборах та змаганнях з різних видів спорту на територіях обох країн. Також планується взаємодіяти за різними програмами, зокрема: спорт для всіх, спортивна медицина, антидопінгова діяльність.

«Ми знаємо про гарні спортивні традиції алжирської школи спорту, зокрема в легкій атлетиці, боксі, дзюдо та футболі. Тож ми готові співпрацювати із залученням національних федерацій наших країн. Ми із задоволенням готові поділитися з алжирською стороною нашим досвідом і тими унікальними проектами, які успішно впроваджуємо в життя вже не перший рік. А це і «Олімпійський урок», «Олімпійський лелеченя», «Олімпійська книга» і «Олімпійський куточок», «Герої спортивного року», «Do like Olympians» тощо. Нашим колегам цікавий і наш досвід щодо мережі регіональних відділень і представництв в кожному регіоні, співпраці з національними федераціями», - зазначив Сергій Бубка.

Українську сторону зацікавив проект іноземних партнерів - «Олімпійський табір», який розрахований для молодих елітних спортсменів, що, на думку Сергія Бубки, є досить актуальним, особливо після нещодавнього успіху нашої збірної на II літніх Юнацьких Олімпійських іграх в Нанкіні. Нагадаємо, що вітчизняні атлети з цих престижних стартів повернулись додому з 29 медалями (9 золотих, 9 срібних та 11 бронзових).

У свою чергу, президент НОК Алжиру Бераф зазначив: «Для на велика честь встановити довгі та плідні стосунки з українськими колегами. Україна посідає важливе місце в світовому олімпійському русі. Ваш НОК є одним із найкращих, а кількість здобутих вашими спортсменами нагород говорить сама за себе. Населення Алжиру нараховує 40 мільйонів осіб, 70% з яких – молодь. Безперечно, ми хочемо перейняти досвід діяльності НОК України, разом з тим, залучивши позитивну практику підготовки ваших атлетів. У нас є гарний потенціал, але дещо бракує висококваліфікованих тренерських кадрів, зокрема у футболі, гандболі, дзюдо та боксі. Тут є багате поле для співробітництва. Ми розробили детальну програму співпраці. Наша присутність тут свідчить про підтримку України та олімпійського руху вашої держави. В Україні чудові люди. Хотів би відзначити мого колегу Сергія Бубку – людину-легенду, унікальний приклад гуманізму та втілення олімпійських ідеалів. Бажаю Україні та усім українцям всього найкращого», - зазначив президент НОК Алжиру.