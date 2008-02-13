При підготовці залізниць до Євро-2012 не завадить досвід Австрії

«Укрзалізниця» при підготовці залізниць до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року візьме до уваги досвід австрійських колег, яким із керівниками відомства поділилися представники Федерального Міністерства транспорту, інновацій і технологій Республіки Австрія на сьогоднішній зустрічі в Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Укрзалізниці», на зустрічі, зокрема, обговорювалося питання організації перевезення великої кількості людей під час Євро-2012.

Українські залізничники цікавилися досвідом європейських колег, оскільки Австрія і Швейцарія прийматимуть у себе Чемпіонат Європи з футболу 2008 року.

Зокрема, в ході зустрічі стало відомо, що залізничники Австрії для перевезення болільників основну увагу приділять збільшенню кількості рухомого складу, для чого спеціально закуповують пасажирські вагони в лізинг.

Як зазначають в "Укрзалізниці", перед вітчизняними залізничниками постають більш складні завдання, оскільки, окрім збільшення кількості рухомого пасажирського складу, також необхідно змінити інфраструктуру для впровадження швидкісного руху між основними містами України, де проходитимуть етапи Євро-2012. Крім того, в рамках підготовки до чемпіонату в містах, де проходитимуть матчі, «Укрзалізниця» будуватиме вокзальні комплекси з розділенням пасажиропотоків приміського і дальнього сполучення.