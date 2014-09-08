Українські бадмінтоністи виграли у трьох видах програми етапа Кубка Європи

Наші спортсмени перемогли у всіх парних комбінаціях, повідомляє прес-служба Федерації бадмінтону Харківської області.

На турнірі проходила апробація експериментальної системи: п'ять геймів по 11 очок до трьох перемог. На даний момент, в інших офіційних змаганнях спортсмени грають до перемоги у двох геймах по 21 очку.

Наталія Войцех і Єлизавета Жарка стали переможницями у жіночій парній категорії, продемонструвавши перевагу над Юлією Казариновою і Марією Рудь: 11-8, 11-7, 6-11, 11-7. Третє місце зайняли турецька пара Озге Байрак і Неслихан Йигит і українки Вікторія Гуща і Вікторія Погребняк.

В чоловічій парній категорії перемогли перші сіяні Геннадій Натаров, Артем Почтарьов, які обіграли у фіналі Віталія Конова та Дмитра Завадського: 11-6, 11-8, 11-9. Третє місце розділили інтернаціональний дует Георгій Натаров (Україна) і Шай Геффен (Ізраїль) і українці Артем Шевченко і Владислав Волнянский.

У змішаній парній категорії перше місце зайняли Артем Почтарьов та Олена Прус, що позбавили шансів на перемогу у фіналі дует Валерій Атращенков і Єлизавета Жарка: 11-10, 7-11, 10-11, 6-11. Третє місце завоювали Геннадій Натаров - Юлія Казаринова та Євген Почтарьов - Ольга Надточій.

У жіночій одиночній категорії перемогу святкувала болгарська бадмінтоністка Лінда Зетчірі (34-а в світовому рейтингу), яка обіграла у фіналі у напруженій боротьбі туркеню Озге Байрак (87-а): 10-11, 11-5, 3-11, 11-8, 11-5. Третє місце посіли українки Марія Улітіна та Вікторія Гуща.

В чоловічій одиночній категорії перше місце завоював данець Расмус Фладберг (64-й), який виграв у фіналі у віце-чемпіона Європи 2008 р. данця Йоахіма Перссона (71-й): 11-7, 11-4, 11-9. Третє місце розділили перша і друга ракетки України Дмитро Завадський і Валерій Атращенков.