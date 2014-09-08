Оприлюднено склад збірної України на світову першість з гірського бігу

11 атлетів представлятимуть Україну на чемпіонаті світу з гірського бігу.

На цьому змаганні спортсмени розіграють чотири комплекти нагород - у чоловіків (дорослі та юніори) та жінок (дорослі та юніори), повідомляє прес-служба Національного оліміпйського комітету України. Склад збірної України вигладає таким чином: дорослі - Олексій Погорелий, Сергій Расчупкін, Володимир Семенюк, Олександр Ченікало, Олексій Кононенко, Тетяна Головченко; юніори - Констянтин Пишняк, Михайло Бучацький, Богдан Добранський, Віталія Івах, Яна Нагорна. Ювілейний 30-й чемпіонат світу з гірського бігу відбудеться 14 вересня в Тоскані (Італія).

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