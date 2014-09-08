Український екіпаж Родіона Луки виграв Відкритий чемпіонат Росії з вітрильного спорту

Екіпаж у складі Родіон Лука, Андрій Клочко, Олександр Божко та Ігор Северьянов набрав під час перегонів лише 8 штрафних очок, повідомляє spbdnevnik.ru.

Фінішувавший другим російський екіпаж Євгена Неугоднікова набрав 18 штрафних балів, а екіпаж іспанця Уго Рочі - 21.

Після церемонії нагородження українець зазначив: "В цілому, результатами ми задоволені, і бачимо тепер, що до чемпіонату світу готові. Хоча, я впевнений, там умови будуть зовсім інші. Перемога в змаганнях далася нам нелегко, у впертій боротьбі. Але як тільки суперники допускали помилки, ми відривалися і йшли вперед. На чемпіонаті виступають дуже сильні спортсмени, мені здається, що багато з них поки що не до кінця пристосувалися до акваторії, але, безсумнівно, ще проявлять себе! Тому на чемпіонаті світу до спільного хвилювання додасться ще і психологічний тиск. Звичайно, ми будемо старатися, але головне - ми будемо отримувати задоволення від самої яхти і її руху".

Відкритий чемпіонат Росії з вітрильного спорту носив у цьому році статус PreWorlds - офіційних змагань, що передують початку чемпіонату світу 2014, який стартує в місті на Неві вже в неділю.

Очевидно, що й на чемпіонаті світу Лука буде одним з фаворитів у боротьбі за чемпіонське звання.

Родіон Лука є срібним призером Олімпійських ігор-2004 в Афінах, чемпіоном світу та Європи.