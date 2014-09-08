Померла семиразова чемпіонка України з баскетболу Марина Дорошенко
13:22, 08 вересня 2014Спорт
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7 вересня на 33-му році життя померла одна з кращих українських баскетболісток Марина Дорошенко (Хабарова).
Марина Дорошенко була семиразовою чемпіонкою України / sport.bigmir.net
Рік тому у спортсменки був виявлений гострий лейкоз, повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.
Колишня капітан запорізької «Козачки-ЗАлК» та гравець національної збірної України, Дорошенко була семиразовою чемпіонкою України, дворазовою володаркою Кубка України, визнана найкращим захисником чемпіонату України сезону 2004/2005рр.
Похована Марина Дорошенко буде у м. Марганець (Дніпропетровської області) – вона звідти родом.
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