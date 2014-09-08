Юлія Єлістратова виграла етап Кубка Європи з триатлону

Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Представниця Житомира фінішувала першою з результатом 02:09:18, залишивши позаду двох спортсменок з Росії - Олену Данилову та Анастасію Абросімову, які посіли друге та третє місця відповідно.

На цьому етапі змагалися ще три українки. Олександар Степаненко посіла 5-е місце, Інна Рижик - 9-е та Віра Соснова - 20-е.

У чоловіків змагання виграв Дмитро Полянський з Росії. Українець Іван Іванов посів 8-ме місце, а Сергій Кохан не зміг фінішувати, зійшовши з дистанції під час змагань.

В сезоні-2014 заплановано проведення ще двох етапів Кубку Європи - в Мадриді (Іспанія) та в Лутракі (Греція).