Юлія Єлістратова виграла етап Кубка Європи з триатлону
13:01, 08 вересня 2014Спорт
0
В Румунії завершився етап Кубка Європи з триатлону, на якому українка Юлія Єлістратова посіла найвищу сходинку п’єдесталу пошани.
noc-ukr.org
Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.
Представниця Житомира фінішувала першою з результатом 02:09:18, залишивши позаду двох спортсменок з Росії - Олену Данилову та Анастасію Абросімову, які посіли друге та третє місця відповідно.
На цьому етапі змагалися ще три українки. Олександар Степаненко посіла 5-е місце, Інна Рижик - 9-е та Віра Соснова - 20-е.
У чоловіків змагання виграв Дмитро Полянський з Росії. Українець Іван Іванов посів 8-ме місце, а Сергій Кохан не зміг фінішувати, зійшовши з дистанції під час змагань.
В сезоні-2014 заплановано проведення ще двох етапів Кубку Європи - в Мадриді (Іспанія) та в Лутракі (Греція).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter