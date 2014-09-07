Доведеться грати і за тих хлопців, хто не зможе нам допомогти - Фоменко

Про це він заявив на традиційній передматчевій прес-конференції, повідомляє прес-служба ФФУ.

Зокрема, Фоменко заявив: "Можливо, доведеться більше приділити часу індивідуальним бесідам з дебютантами. Але, у цілому, доведеться грати і за цих хлопців, хто не зможе нам допомогти".

На запитання, хто буде капітаном команди, враховуючи, що Анатолій Тимощук отримав травму у контрольному матчі зі збірною Молдови, тренер відповів: "Доживемо до завтра - побачимо. Хтось із ветеранів".

Говорячи про збірну Словаччини тренер українців відзначив: "У першу чергу, словаки сильні командною грою. Команда працює достатній час під керівництвом одного тренера. Тому гравці сповідують одні й ті ж принципи побудови гри. Є достатньо сильні індивідуально гравці. Для наших хлопців я ці прізвища вже озвучив".

Стосовно завдання перед збірною України на відбірковий цикл, Фоменко заявив: "Завдання стоїть - потрапити у фінальну частину Євро-2016. У нас достатньо сильна група. Окремо стоїть збірна Іспанії, яка є фаворитом групового турніру. Усі інші наші суперники також ставлять завдання вийти на чемпіонат Європи. А у нас і в принципі ніколи інших завдань не було".

Також на декілька запитань відповів й півзахисник національної збірної команди України Олег Гусєв, який, зокрема, відзначив: "У збірній завжди важко. Результату чекає вся країна. Так було і тоді, і наразі. Але ми вже працюємо разом тривалий час, розуміємо один одного краще, ніж це було раніше. Задачі вже озвучені - вихід на чемпіонат Європи. Багато хлопців травмовані, це дещо пригнічує. Але ми будемо битися на футбольному полі. Сподіваюся, вболівальники нас підтримають, а ми завтра покажемо хорошу гру".

Стосовно партнерв-дебютантів національної команди Гусєв відзначив: "Всі нервують, коли вперше потрапляють до лав збірної України. Якщо дивитися на тренування, не видно, щоб хто-небудь з гравців відчував дискомфорт. Всі виглядають гідно, не дарма їх викликали у збірну".

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня збірна України проведе стартовий матч відбіркового турніру Єро-2016. Гра Україна - Словаччина відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський". Початок о 21.45.