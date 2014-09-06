До складу Комісії атлетів НОК обрано десять спортсменів

До нового складу Комісії атлетів на 2014-2018 роки обрано 10 спортсменів, повідомляє прес-служба НОК.

Зокрема, до складу дорадчого органу НОК обрано Олімпійських чемпіонів та призерів – боксера Олександра Усика та фехтувальницю Ольгу Харлан, гімнастів Анну Безсонову та Валерія Гончарова, борчиню Ірину Мерлені, стрілка Олену Костевич, важкоатлета Олексія Торохтія, легкоатлетку Ольгу Саладуху, біатлоніста Андрія Дериземлю та гірськолижника Дмитра Мицака.

На Асамблею атлетів України, що проводиться раз на чотири роки, кожна національна олімпійська федерація делегувала по 2 олімпійця-атлета, які брали участь в двох останніх Іграх Олімпіади або зимових Олімпійських іграх, а також беруть активну участь у розвитку та пропаганді олімпійського руху і свого виду спорту.

Зокрема, на цьогорічному форумі були присутні Олімпійські чемпіони та призери: Сергій Бубка, Олександр Крикун, Ніна Уманець, Ірина Мерлені, Наталія Добринська, Анна Безсонова, Віктор Рубан, Юлія Каліна, Андрій Сердінов, Олексій Торохтій, Валерій Гончаров, Вікторія Терещук, Юрій Чебан, Лариса Заспа, В'ячеслав Олійник, Вадим Гутцайт, Ольга Коробка, Анна Сорокіна, Олена Говорова та багато інших.

«Атлет – головний суб'єкт спорту. Роль спортсмена у суспільстві – дуже велика. Голос атлетів обов'язково має бути врахований та почутий під час прийняття усіх стратегічних спортивних рішень», - підкреслив у своєму зверненні до учасників форуму президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка.

За словами головного олімпійця країни, НОК робить все можливе, щоб якомога більше повноважень делегувати атлетам, використовувати їх багатий особистий досвід, знання, ідеї та бачення.

Сергій Бубка подякував за ефективну та планомірну роботу Комісії атлетів НОК України на чолі з призером Олімпійських ігор Олександром Крикуном: «Дуже приємно, що наші атлети займають активну життєву та соціальну позиції, будучи яскравим прикладом для молоді. Участь в олімпійських проектах та акціях, підтримка колег-спортсменів, представлення діяльності Комісії атлетів на міжнародних форумах та, зокрема, обрання Наталії Добринської віце-президентом Комісії атлетів ЄОК, Інги Бабакової – членом Комісії атлетів ЄОК, а Вікторії Коваль – головою Комісії атлетів Міжнародної федерації стрільби із лука свідчить при високу довіру та авторитет українських спортсменів у світі», - підкреслив президент НОК.

Сергій Бубка відзначив нагородами НОК найактивніших спортсменів України, які своїм прикладом та діяльності як на спортивних аренах, так і у повсякденному житті сприяють розвитку спорту та олімпійського руху, представляють позицію та захищають інтереси спортсменів з різних видів спорту.