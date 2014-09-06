Сербські фанати вивісили прапор «ДНР» на відкритті стадіону «Спартака» у Москві
У Москві відбувся матч-відкриття стадіону «Спартака», під час якого фанати суперника росіян - сербської «Црвени Звєзди» - вивісили прапор терористичної організації «ДНР».
Прапор з'явився в руках фанатів на початку гри, після чого був прив'язаний до однієї з конструкцій стадіону, повідомляє РИА Новости.
Це вже далеко не перша акція вболівальників із Сербії, що славляться своєю підтримкою політики президента РФ Володимира Путіна.
Матч-відкриття завершився внічию - 1:1.
Стадіон став першою домашньою ареною за всю історію «Спартака». Раніше найтитулованіша команда Росії кочувала з місця на місце, а більшість матчів провела на центральному стадіоні Москви - «Лужники».
На стадіоні «Спартака» планується провести матчі Чемпіонату світу-2018 з футболу. Втім, у Росії можуть відібрати право на проведення турніру в рамках санкцій, що застосовуються до країні в результаті військових дій на сході України.