Легкоатлети Бондаренко і Саладуха стали призерами "Діамантової ліги"

До числа призерів потрапили українці Богдан Бондаренко й Ольга Саладуха, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

За виграш «діамантових перегонів» зі стрибків у висоту боровся українець Богдан Бондаренко. Йому вдалося зберегти чудову форму до кінця сезону і в Брюсселі українець не просто подолав планку на 2,40 м, а й мав дуже хороші спроби на висоті світового рекорду (2,46 м). Саме на ній і вирішувалася доля переможця. 2,40 м з першої спроби подолали і Бондаренко, і катарець Мутаз Есса Баршим. 2,43 підкорилися супернику, а українець після першої невдалої спроби переніс решту на висоту 2,46. Проте, планка не підкорилася і цього разу.

За підсумками «Діамантової ліги» Бондаренко і Баршим набрали по 20 очок, але за додатковими показниками першим став атлет з Катару.

Ще один українець, Андрій Проценко - у секторі для стрибків у висоту був шостим (2,31 м).

У свою чергу, Ольга Саладуха у секторі для потрійного стрибка була другою (14,53 м). Кращий результат в Брюсселі показала лише переможниця «Діамантової ліги»-2014 колумбійка Катеріне Ібаргуен (14,98 м).

Такий виступ дозволив українці піднятися на третю сходинку загального заліку «Діамантової ліги»-2014.

Ольга Земляк з особистим рекордом (51,07 с) фінішувала четвертою з бігу на 400 метрів. Анна Тітімець також була четвертою на дистанції 400 метрів з бар’єрами (54,95 с). П’яті сходинки посіли Сергій Смелик з бігу на 200 метрів (20,31 с) і Ганна Гацько-Федусова з метання списа (59,10 м). Тамара Твердоступ виступила в ролі пейсмейкера на дистанції 3000 метрів, де привела до перемоги кенійку Мерсі Чероно (8.28,95 хв).