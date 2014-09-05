Президент Федерації біатлону України Бринзак програв вибори на посаду віце-президента IBU
17:23, 05 вересня 2014Спорт
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Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак програв вибори за посаду віце-президента Міжнародного союзу біатлоністів (IBU), що відбулися на Конгресі організації.
Бринзак не зумів стати віце-президентом IBU / sport-xl.org
Про це повідомляється в офіційному релізі IBU.
Пост першого віце-президента IBU по закінченню терміну повноважень покинув Сергій Кущенко (Росія). Його місце зайняв інший росіянин - Віктор Майгуров. За його кандидатуру свої голоси віддали 27 делегатів. На посаду також претендували швед Олле Даллін (17 голосів), президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак (2 голоси) і білорус Сергій Булигін (0).
Також відбулося голосування по виборах Президента IBU. Абсолютною більшістю голосів (33 з 50) делегати Конгресу переобрали норвежця Андерса Бессеберга на цей пост на період 2014-2018 рр ..
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