Президент Федерації біатлону України Бринзак програв вибори на посаду віце-президента IBU

Про це повідомляється в офіційному релізі IBU.

Пост першого віце-президента IBU по закінченню терміну повноважень покинув Сергій Кущенко (Росія). Його місце зайняв інший росіянин - Віктор Майгуров. За його кандидатуру свої голоси віддали 27 делегатів. На посаду також претендували швед Олле Даллін (17 голосів), президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак (2 голоси) і білорус Сергій Булигін (0).

Також відбулося голосування по виборах Президента IBU. Абсолютною більшістю голосів (33 з 50) делегати Конгресу переобрали норвежця Андерса Бессеберга на цей пост на період 2014-2018 рр ..