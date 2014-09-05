Збірна України з пляжного футболу зіграє у відборі до Чемпіонату світу-2015

Тренування провели новий головний тренер національної команди Євген Варениця і його помічник Віталій Шишов, повідомляє офіційний сайт Київської асоціації пляжного футболу.

У тренуванні брали участь 12 гравців, які будуть захищати честь нашої країни на європейському відборі до ЧС-2015. Воротарі - Віталій Сидоренко («Артур Мьюзік» Київ) і Володимир Гладченко («Гріффін» Київ), польові гравці - Олег Зборовський, Костянтин Андрєєв і Андрій Черевко (всі «Вибір» Дніпропетровськ), Роман Пачев («Динамо» Москва), Віктор Пантелейчук, Ігор Борсук, Андрій Борсук (всі «Гріффін» Київ), Дмитро Медвідь, Олег Будзько (обидва «Євроформат» Київ), Олександр Корнійчук («Артур Мьюзік» Київ).

Свій перший матч на європейському відбірковому етапі до Чемпіонату світу - 2015 збірна України зіграє з командою Латвії в суботу, 6 вересня о 16:15. У понеділок, 8 вересня ми граємо зі збірною Норвегії в 18:45, а останній матч першого групового турніру Україна проведе у вівторок, 9 числа з командою Німеччини також в 18:45 за київським часом.

Згідно з регламентом змагань, у першому груповому етапі беруть участь 24 європейські команди, 16 з яких виходять у другий груповий етап. Там вони утворюють чотири групи по чотири команди - переможці груп отримають право представляти Європу на Чемпіонаті світу, який пройде в 2015 році в Португалії.

Як повідомляв УНІАН, збірна України брала участь у цьому році в Євролізі (чемпіонаті Європи), де в Суперфіналі посіла 6-е місце.