Американський боксер Хопкінс порівняв себе з Україною напередодні бою з росіянином

12:31, 05 вересня 2014
Спорт
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Чемпіон світу за версіями IBF і WBA в напівважкій вазі 49-річний американець Бернард Хопкінс напередодні бою з чемпіоном WBO росіянином Сергієм Ковальовим порівняв себе з незалежною Україною

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На прес-конференції в Нью-Йорку Хопкінс заявив, що в бою проти Ковальова на прізвисько "Руйнівник" він "буде Україною", повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Yahoo.com.

Тим самим Бернард підтримав Україну в боротьбі з сусідом-агресором, назвавши прізвисько опонента некоректним, адже він "знищує людей".

Слова американця викликали незручну усмішку у команди росіянина і бурхливе обговорення у журналістів в залі. 

Поєдинок Хопкінс - Ковальов, в якому будуть розіграні відразу три титули, відбудеться 8-го листопада в Атлантік-Сіті, Нью-Джерсі.

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