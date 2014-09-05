Американський боксер Хопкінс порівняв себе з Україною напередодні бою з росіянином

На прес-конференції в Нью-Йорку Хопкінс заявив, що в бою проти Ковальова на прізвисько "Руйнівник" він "буде Україною", повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Yahoo.com.

Тим самим Бернард підтримав Україну в боротьбі з сусідом-агресором, назвавши прізвисько опонента некоректним, адже він "знищує людей".

Слова американця викликали незручну усмішку у команди росіянина і бурхливе обговорення у журналістів в залі.

Поєдинок Хопкінс - Ковальов, в якому будуть розіграні відразу три титули, відбудеться 8-го листопада в Атлантік-Сіті, Нью-Джерсі.