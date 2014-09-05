Визначилися всі пари плей-офф Чемпіонату світу з баскетболу

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Згідно з регламентом, на груповому етапі 24 команди були розділені на 6 груп. По 4 кращих колективи з кожної групи потрапили в 1/8 фіналу.

16 команд розподілилися так по парам: Домініканська республіка - Словенія, США - Мексика, Франція - Хорватія, Іспанія - Сенегал, Нова Зеландія - Литва, Туреччина - Австралія, Сербія - Греція і Бразилія - Аргентина.

Матчі 1/8 фіналу відбудуться 6-7 вересня.

Як повідомляв УНІАН, збірна України завершила груповий турнір з показником 2 перемоги при 3 поразках. Команда зайняла 5-е місце в групі і не потрапила в плей-офф 1/8 фіналу.

Чемпіонат світу з баскетболу проходить в Іспанії з 30 серпня по 14 вересня. Збірна України дебютувала на ЧС, потрапивши на турнір завдяки вдалому виступу на Євробаскеті-2013 у Словенії, де українці посіли 6-е місце.