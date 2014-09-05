Тимощук не зіграє у стартовому матчі кваліфікації Євро-2016 зі Словаччиною

Після товариського матчу із Молдовою лікарі збірної України діагностували в Анатолія ушкодження довгого привідного м’яза лівого стегна, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Тимощук був відправлений на лікування до мюнхенської клініки, де ним опікується лікар Мюллер Вольфарт, який лікував Тимощука за часів його виступів у місцевій «Баварії». Німецький фахівець вже підтвердив діагноз українських лікарів і розпочав курс лікування.

За словами лікаря національної команди Сергія Дереповського, повне відновлення Тимощука має наступити через 4-5 тижнів.

Для Тимощука матч проти збірної Молдови (українці виграли з рахунком 1:0) став 133-м у кар’єрі гравця збірної.