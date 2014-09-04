Оприлюднено склад збірної України зі стрільби на чемпіонат світу

В Іспанію Україна делегує 38 спортсменів, повідомляє прес-служба НОК України.

Серед них - лідери команди - Олімпійська чемпіонка Афін-2004 та дворазова призерка лондонських Ігор-2012 Олена Костевич, Олімпійський чемпіон Пекіна-2008 Олександр Петрів та срібний призер Ігор-2008 Юрій Сухоруков.

Склад збірної України виглядає таким чином: чоловіки - Сергій Куліш, Юрій Сухоруков, Олег Царьков, Микола Мільчев, Олег Омельчук, Віктор Банкін, Павло Коростильов, Іван Бідняк, Роман Бондарук, Олександр Петрів, В'ячеслав Науменко, Ігор Тєльний, Олександр Дебчинський, Іван Лоік, Єгор Чирва, Андрій Гільченко, Ігор Кізима; жінки - Леся Леськів, Олена Костевич, Ольга Голубченко, Анастасія Бондарук, Поліна Конарєва, Олена Охотська, Наталія Кальниш, Вікторія Червякова, Ірина Маловічко, Галина Авраменко, Вікторія Рибовалова, Катерина Самохіна; юніори - Олексій Хабаров, Богдан Кириленко, Максим Хородинець, Павло Крепостняк, Олексій Науменко; юніорки - Світлана Охер, Вікторія Сухорукова, Анастасія Коіра, Вероніка Мільчева, Дар'я Токарева.

Програма світової першості включає в себе турніри з кульової та стендової стрільби.

Змагання відбудуться серед юніорів та дорослих.

Чемпіонат світу зі спортивної стрільбі відбудеться з 6 по 20 вересня в іспанській Гранаді.