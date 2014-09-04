Збірна України з баскетболу програла команді США і вибула з боротьби на ЧС

Доля матчу була вирішена наприкінці другої чверті гри.

Матч розпочався в повільному темпі і протягом півтори чвертей українці могли на рівних грати з куди більш титулованим і кваліфікованим суперником. Більше того, українці виграли першу чверть з рахунком 19:14. Але, вже наприкінці другого періоду американці різко накрутили темп і закінчили чверть із загальною перевагою в 12 балів - 44:32.

У третьому періоді знову на майданчику йшла спокійна гра і в більш-менш рівній боротьбі американці виграли з мінімальною перевагою в 3 бали. А ось в 4-й чверті збірна США додала і довела підсумкову перевагу до "+ 24".

Кращим гравцем у складі української команди став Станіслав Кравцов, який набрав 15 очок.

Таким чином, збірна України завершила груповий турнір з показником 2 перемоги при 3 поразках. Команда зайняла 5-е місце в групі і не потрапила в плей-офф - 1/8 фіналу.