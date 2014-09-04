Оприлюднено склад збірної України на чемпіонат світу з боротьби

Україну на цьому турнірі представлятимуть 16 спортсменів, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету.

Склад збірної України виглядає таким чином: чоловіки - Микола Айвазян (57 кг), Василь Шуптар (61 кг), Титал Джафарян (65 кг), Ростислав Первачук (70 кг), Рустам Дудаєв (74 кг), Джамбул Цотадзе (86 кг), Валерій Андрійцев (97 кг), Олександр Хоцянівський (125 кг); жінки - Наталя Пульковська (48 кг), Юлія Благіня (53 кг), Ірина Харів (55 кг), Ганна Василенко (58 кг), Оксана Гергель (60 кг), Юлія Ткач (63 кг), Аліна Махиня (69 кг), Катерина Бурмістрова (75 кг).

Цей чемпіонат є особливим і проходитиме за оновленими правилами. Після тестування на ЧС-2013 у Фінляндії вони зазнали деяких змін і вступили в силу тільки в 2014 році. Турнір проходитиме у восьми вагових категоріях (дві з них - неолімпійські).

Чемпіонат світу з вільної боротьбі відбудеться у Ташкенті (Узбекистан) з 8 по 14 вересня.