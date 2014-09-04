Боксер Усик проведе перший титульний бій 4 жовтня

13:43, 04 вересня 2014
Спорт
0

Український боксер Олександр Усік проведе перший титульний бій в своїй професійній кар'єрі 4 жовтня на стадіоні "Арена Львів".

Александр Усик уже в октябре проведет первый титульный бой / К2

Про це повідомляє прес-служба промоутерської компанії братів Кличків К2.

Протистояти Олімпійському чемпіону Лондона-2012 буде Інтернаціональний чемпіон WBF, Чемпіон Південної Африки Деніел Брюер (24-5-1, 21 КО). На кону бою - пояс Інтерконтинентального чемпіона WBO.

Бій відбудеться в рамках вечора боксу "K2 Promotions".

Другим головним поєдинком вечора стане прощальний бій екс-чемпіона світу Андрія Котельника, який завершує свою кар'єру.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter