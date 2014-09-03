Збірна України з футболу виграла товариський матч у Молдови

Долю матчу вирішив епізод у середині другого тайму.

Обидві команди у невисокому темпі почали матч і, по ходу гри, лише зрідка проводили гострі небезпечні комбінації. Українці переважали суперника в класі, а тому частіше проводили атакуючі комбінації.

Єдиний гольовий момент у грі стався на 63-й хвилині. Артем Громов по лівому флангу увірвався в штрафний майданчик і від лінії воріт відкотив м'яч назад. Роман Безус в дотик влучно пробив під дальню штангу - 1:0. У час, що залишився українці мали ще кілька нагод збільшити свою перевагу, але забити гол так і не змогли.

Як повідомляв УНІАН, матч з Молдовою став останньою товариською грою збірної України перед стартом відбірного турніру Євро-2016.

8 вересня збірна України проведе перший матч відбору - проти команди Словаччини.